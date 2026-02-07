Para herkes için önemlidir, ancak bazı burçlar için maddi kontrol bir güven meselesidir. Plansız harcamalar onları ciddi şekilde rahatsız eder. İşte, maddi konularda aşırı kontrolcü 3 burç...

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Uzun vadeli düşünen Oğlak burcu, her harcamayı geleceğe göre planlar. Gereksiz masraflara tahammülü yoktur.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Hesap kitap yapmadan rahat edemeyen Başak burcu, en küçük harcamayı bile sorgular.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Para onun için güven demektir. Bu yüzden kontrolü elden bırakmak istemez, riskli yatırımlardan uzak durur.