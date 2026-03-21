Astrolojiye ilgi duyanların en çok merak ettiği dönemlerden biri olan Merkür retrosu, özellikle iletişim, teknoloji ve günlük yaşamda aksaklıklarla ilişkilendirilir. Peki, Merkür retrosu bitti mi? 2026 yılının ilk Merkür retrosu hangi tarihte bitiyor? İşte ayrıntılar...

MERKÜR RETROSU BİTTİ Mİ?

25-26 Şubat 2026 tarihinde başlayan ilk Merkür retrosu, 19-21 Mart tarihleri arasında durağan konumda kaldığı kritik sürecin ardından 21 Mart 2026 saat 22:33 itibarıyla sona eriyor.

YILIN İKİNCİ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Yılın ikinci Merkür retrosu, 29 Haziran – 23 Temmuz 2026 tarihleri arasında Yengeç burcunda gerçekleşecek.