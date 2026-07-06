Merkür retrosu etkisini artırıyor: 6 Temmuz - 12 Temmuz 2026 haftalık burç yorumları

6 Temmuz - 12 Temmuz 2026 haftasında Aslan burcundaki Merkür Retrosu ve Yengeç burcundaki Güneş, bizleri geçmişi temize çekmeye ve içsel dengemizi bulmaya davet ediyor. Retro enerjisi nedeniyle iletişimde egosal krizler, teknik aksaklıklar ve eski ilişkilerin canlanması gündeme gelirken; acele kararlar almak yerine yarım kalan işleri tamamlamak ve bütçemizi rasyonel bir gözle yapılandırmak önem kazanıyor. İşte 12 burcu bekleyen gelişmeler...

6 TEMMUZ - 12 TEMMUZ 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu

Bu hafta odağınız tamamen dördüncü evinizde, yani eviniz, yuvanız ve kökleriniz üzerinde yoğunlaşıyor. Aile içinde geçmişte yaşanmış ama üstü kapatılmış egosal tartışmalar veya miras, taşınmaz mal gibi konular yeniden masaya yatırılabilir. Aile büyükleriyle konuşurken kelimelerinizi özenle seçmeli, fevri çıkışlar yapmamalısınız. Evinizde yapmayı planladığınız tadilat veya tamirat işlerinde bu hafta teknik rötarlar veya usta krizleri yaşanabilir. Elektronik ev aletleriniz arızalanırsa hemen yenisini almak yerine retro sonrasını beklemek daha karlı olabilir. Yeni bir mülk edinmek veya sözleşme imzalamak için de gökyüzü şu an acele etmemeniz gerektiği konusunda uyarıyor.

İkizler burcu ve yükselen İkizler burcu

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün geri hareketi, bu hafta üçüncü evinizde devam ederken iletişim, yakın çevre ve kardeşlerle olan ilişkilerinizi mercek altına alıyor. Gönderdiğiniz e-postaların, mesajların doğru kişilere ulaştığından emin olun. Önemli belgelerinizi ve dijital verilerinizi yedeklemek bu hafta hayat kurtarıcı olabilir. Hafta boyunca çıkacağınız kısa seyahatlerde bavul kaybolması, bilet rötarları gibi aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Yeni bir ticari projeye başlamak ya da sıfırdan bir sözleşme imzalamak yerine, daha önce yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlamak veya eski taslakları düzenlemek için harika bir zamandasınız.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu

Güneş burcunuzda parlamaya ve enerjinizi yükseltmeye devam ederken, Merkür’ün para evinizdeki geri hareketi cebinizdeki paraya çok daha dikkatli yaklaşmanız gerektiğini söylüyor. Geçmişten kalan bir borç, unutulmuş bir vergi veya yapılandırma bu hafta aniden karşınıza çıkabilir. Gelir-gider dengenizi revize etmek için ideal bir haftadasınız. Aslan burcundaki retronun getirdiği gösterişli yaşama arzusu ve anlık duygusal boşlukları alışverişle doldurma isteği bütçenizi sarsabilir. Özellikle pahalı kıyafetler, lüks tüketim ürünleri veya teknolojik cihaz alımlarını retro bitimine kadar askıya almak cebinizi uzun vadede koruyacaktır.

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu

Merkür doğrudan sizin burcunuzda gerilediği için haftanın en yoğun enerjisine sahip burcu sizsiniz. Kendinizi dış dünyaya ifade ederken normalden daha agresif, inatçı veya yanlış anlaşılmaya müsait hissedebilirsiniz. İmajınızda, saçınızda veya tarzınızda radikal değişiklikler yapmak için hiç uygun bir hafta değil; geri dönüşü zor olabilir. Hayatınızın genel rotasıyla ilgili büyük kararları, evlilik veya iş ortaklığı tekliflerini hemen onaylamak yerine düşünmek için kendinize zaman tanıyın. Hayatın yavaşladığı bu yedi günlük süreci, "Nerede hata yaptım, neyi daha iyi yapabilirim?" diyerek içsel bir temizlik ve planlama evresi olarak değerlendirmelisiniz.

Başak burcu ve yükselen Başak burcu

Yönetici gezegeniniz Merkür’ün 12. evinizdeki geri hareketi, zihninizi dış dünyadan biraz çekip dinlendirmeniz gerektiğine işaret ediyor. Arkanızdan dönen eski dedikodular, saklanmış bazı sırlar bu hafta kulağınıza gelebilir. Yaşayacağınız farkındalıklar karşısında şaşırmak yerine, kimin dost kimin düşman olduğunu görmenin rahatlığını yaşayacaksınız. Zihinsel koşturmacanın getirdiği uykusuzluk ve sinirsel yorgunluklara karşı kendinize şefkat göstermelisiniz. Meditasyon yapmak, yoga ile ilgilenmek veya doğada vakit geçirmek ruhunuza ilaç gibi gelecektir. Eski bir sağlık probleminiz yeniden tetiklenirse ihmal etmeden kontrol ettirmelisiniz.

Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu

Bu hafta Merkür retrosu sizin 11. evinizde, yani arkadaşlıklar ve sosyal topluluklar alanınızda ilerliyor. Uzun süredir görüşmediğiniz eski okul arkadaşlarınızla karşılaşabilir veya eski bir dostunuzdan sürpriz bir telefon alabilirsiniz. Ancak arkadaş ortamlarında egosal tartışmalara girmemeye ve yanlış anlaşılmalara karşı sakin kalmaya çalışın. Dahil olduğunuz dernekler, organizasyonlar veya ekip çalışmalarında teknik aksaklıklar sebebiyle işler planladığınızdan yavaş ilerleyebilir. Geleceğe dair koyduğunuz hedefleri hemen hayata geçirmek yerine, eksikleri tespit etmek ve projelerin altyapısını güçlendirmek adına bu retro sürecini avantaja çevirebilirsiniz.

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu

Merkür retrosu haritanızın en görünür yerinde, yani kariyer ve statü evinizde gerçekleşiyor. Mesleki hayatınızda eski bir iş yerinizden veya eski bir yöneticinizden geri dönüş teklifi alabilirsiniz. Ancak mevcut işinizde üstlerinizle, otorite figürleriyle iletişim kurarken egosal çatışmalardan kesinlikle kaçınmalısınız. İş hayatınızda yapacağınız sunumlarda, imzalayacağınız evraklarda veya göndereceğiniz önemli e-postalarda sistem hataları yaşanabilir. İş değişiklikleri veya radikal kariyer hamleleri için şartları en ince ayrıntısına kadar incelemeli, fevri adımlarla köprüleri yakmamalısınız.

Yay burcu ve yükselen Yay burcu

Bu hafta Merkür retrosu sizin dokuzuncu evinizde seyrini sürdürüyor. Yüksek eğitim, akademik süreçler, vize/pasaport işlemleri veya uluslararası işlerinizde bürokratik engeller ve rötarlarla karşılaşabilirsiniz. Yarım kalmış bir tezi tamamlamak veya daha önce ertelediğiniz bir yurt dışı planını revize etmek için ise harika bir zamandasınız. Hayata bakış açınızı sorgularken, kendi doğrularınızı çevrenizdekilere dikte etme eğiliminde olabilirsiniz. Fikirsel olarak fanatikleşmekten kaçınmalı, farklı düşüncelere karşı esnek kalmalısınız. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlarda kelimelerinize dikkat etmeniz yararınıza olacaktır.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Hafta boyunca gündeminizde eşin geliri, ortaklaşa yürütülen paralar, miras, nafaka veya vergi gibi finansal konular yer alacak. Geçmişte gözden kaçan bir fatura, unutulmuş bir borç aniden karşınıza çıkabilir. Bu hafta yeni bir kredi başvurusunda bulunmak veya büyük bir borç altına girmek adına gökyüzü pek destekleyici değil. Manevi ve psikolojik anlamda derinleştiğiniz bu yedi günlük süreçte, ikili ilişkilerde gizli kalmış kıskançlıklar veya bastırılmış güç savaşları gün yüzüne çıkabilir. Krizleri büyütmek yerine sezgilerinizin sesini dinleyerek, meseleleri soğukkanlı ve analitik bir yaklaşımla çözmeye odaklanmalısınız.

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Merkür tam karşıt burcunuz olan Aslan’da gerilemeye devam ediyor. Evliliğiniz, uzun süreli ilişkileriniz ve ortaklıklarınızda iletişim diline maksimum özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Eski partnerlerin aniden kapınızı çalabileceği, mevcut ilişkinizde ise geçmişteki kırgınlıkların ve çözülmemiş ego problemlerinin yeniden gündeme gelebileceği etkiler mevcut. Yeni bir ortaklığa adım atmak, evlilik kararı almak veya hukuki bir sözleşmeye imza atmak için gökyüzü bu hafta yeşil ışık yakmıyor. Partnerinizle olan diyaloglarınızda egoyu bir kenara bırakıp empatiyle hareket ederseniz, ilişkideki pürüzleri kalıcı olarak şifalandırma şansı bulabilirsiniz.

Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Bu hafta Merkür retrosu sizin altıncı evinizde seyrini sürdürüyor. Ofis ortamında günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken bilgisayar çökmeleri, veri kayıpları veya yanlış kişilere gönderilen mailler gibi operasyonel aksaklıklar canınızı sıkabilir. İş arkadaşlarınızla olan diyaloglarınızda net ve sakin olmaya gayret edin. Sağlık konusunda ise geçmişte yaşadığınız ve ihmal ettiğiniz ufak tefek rahatsızlıklar yeniden kendini hatırlatabilir. Eski zararlı alışkanlıklarınızı geride bırakmak, diyet ve beslenme düzeninizi yeniden organize etmek için bu retro dönemini bir fırsat olarak kullanabilirsiniz.