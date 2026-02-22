Merkür retrosu ne zaman başlıyor? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Merkür retrosunun etkileri neler?

Astrolojide en çok araştırılan dönemlerden biri olan Merkür retrosu, iletişim sorunları, teknoloji arızaları, seyahat aksaklıkları ve eski konuların yeniden gündeme gelmesiyle sıkça anılıyor. Peki, 2026'nın ilk Merkür retrosu ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, Merkür gezegeninin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde geriye doğru hareket ediyor gibi görünmesidir. Bu hareket, gezegenin gerçek anlamda geriye gitmesinden değil, optik bir etkiyle algılanmasından kaynaklanır. Astrolojide bu dönem, iletişim, düşünce, planlama ve teknoloji gibi Merkür’ün yönettiği temaların gözden geçirildiği bir zaman olarak kabul edilir.

2026'NIN İLK MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

2026 yılının ilk Merkür retrosu, 26 Şubat–20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSU KAÇ GÜN SÜRER?

Merkür retrosunun her bir dönemi yaklaşık 3–4 hafta arasındadır. Bu süre, Merkür’ün retro dönemine resmen girdiği ve tekrar düz harekete geçtiği tarihleri kapsar. Ancak astrolojide “retro gölge” (pre-shadow ve post-shadow) dönemleri de vardır ve bu gölge etkiler retrosunun başlamasından önce ve bitiminden sonra hissedilebilir.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELER?

Astrolojiye göre Merkür retrosu dönemlerinde şu etkiler öne çıkar:

1. İletişim problemleri

Yanlış anlaşılmalar, mesajların eksik gitmesi, e-postaların karışması sık görülebilir.

2. Teknolojik aksaklıklar

Telefon, bilgisayar ve internetle ilgili sorunlar artabilir. Veri kaybına karşı yedek almak önemlidir.

3. Eski konuların gündeme gelmesi

Eski ilişkiler, yarım kalmış projeler veya geçmişte çözülmemiş meseleler tekrar karşınıza çıkabilir.

4. Seyahat ve ulaşım sorunları

Uçuş iptalleri, gecikmeler, rezervasyon karışıklıkları yaşanabilir.

5. Sözleşme ve imzalar

Yeni anlaşmalar için dikkatli olunması tavsiye edilir. Maddeleri tekrar tekrar okumak önemlidir.