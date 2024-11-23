Merkür retrosudan olumsuz etkilenecek 5 burç: Yılın son retrosu bu burçlara zor günler yaşatabilir...

Yayınlanma: 23.11.2024 - 18:56

Güncelleme: 23.11.2024 - 18:56

25 Kasım 2024'te başlayan Merkür retrosu, iletişimden teknolojiye, ilişkilerden seyahate kadar birçok alanda aksaklıklara neden olabilir. Özellikle bazı burçlar bu dönemden daha yoğun şekilde etkilenebilir. Merkür retrosunun etkilerinden kaçınmak için burçların dikkatli ve temkinli olması önemlidir. Peki, yılın son retrosu hangi burçlar için çileli olacak? İşte, Merkür retrosudan olumsuz etkilenecek 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

Merkür’ün yönettiği İkizler burcu, retrosu sırasında iletişim krizleriyle karşı karşıya kalabilir. Yanlış anlaşılmalar, gecikmeler ve beklenmedik aksilikler bu dönemde sıkça yaşanabilir. İkizler, bu süreçte sözleşmelere dikkat etmeli ve yeni başlangıçlardan kaçınmalıdır.

2. BAŞAK BURCU

Başak burcu da Merkür tarafından yönetildiği için bu retrodan doğrudan etkilenebilir. Günlük rutinde aksaklıklar, iş yerinde yanlış anlaşılmalar ve plansız gelişmeler Başak burçlarını zorlayabilir. Detaylara odaklanmakta zorlanabilecekleri bu dönemde, fazla mükemmeliyetçilikten kaçınmaları faydalı olacaktır.

3. YAY BURCU

Yay burçları için retrosu, özellikle seyahat ve iletişim alanlarında sorunlar yaratabilir. Planlanan tatillerde aksaklıklar yaşanabilir, teknolojik cihazlarla ilgili problemler baş gösterebilir. Yay burçlarının bu süreçte aşırı risk almamaları ve daha sakin bir tavır sergilemeleri önemlidir.

4.BALIK BURCU

Balık burcu, duygusal yapısı nedeniyle retro döneminde zihinsel karışıklık ve aşırı hassasiyet yaşayabilir. İlişkilerde yanlış anlaşılmalar ve geçmişten gelen sorunlar bu burcun gündemini oluşturabilir. Balık burçları, duygularını dengelemek ve gereksiz tartışmalardan uzak durmak için çaba göstermelidir.

5. AKREP BURCU

Akrep burçları, retrosu sırasında eski meselelerin tekrar gündeme gelmesiyle yüzleşebilir. Özellikle ilişkiler ve finansal konularda belirsizlikler yaşanabilir. Akrepler, intikam ya da geçmişe takılma eğilimlerinden uzak durmalı ve enerjilerini yenilikten çok içe dönmeye harcamalıdır.