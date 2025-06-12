Merkür ve Venüs etkisi başlıyor: Burçlar için kritik günler

Haziran ayının ortasıyla birlikte gökyüzünde hareketlilik hız kazanıyor. Merkür’ün burç değiştirmesi ve Venüs’ün konumu, duygusal ilişkilerden finansal kararlara kadar pek çok alanda etkisini hissettirecek. Astroloji uzmanlarına göre önümüzdeki iki hafta bazı burçlar için yeni başlangıçlar, bazıları için ise içsel sorgulamalarla dolu bir dönem olabilir. İşte dikkat çeken burç yorumları...





İKİZLER BURCU

Merkür’ün etkisiyle İkizler burçları iletişim gücünü doruğa taşıyor. Gerek iş görüşmeleri gerekse sosyal ilişkilerde kendilerini daha net ifade edebilecekleri bir süreç başlayacak. Yeni anlaşmalar ve projeler için kapılar aralanabilir. Ancak ani kararlardan kaçınmaları öneriliyor.

ASLAN BURCU

Venüs'ün etkisiyle Aslan burçları için aşk ve ilişkiler hareketleniyor. Mevcut ilişkilerde derinleşme, yalnız olanlar için ise yeni tanışmalar söz konusu olabilir. Ancak duygusal çıkışlara dikkat etmeleri gereken bir dönem. İlişkilerde empati ve denge ön planda olmalı.

AKREP BURCU

Akrep burçları için finansal planlamalarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Borç, yatırım ve gelir-gider dengesi konusunda ciddi adımlar atma zamanı. Ayrıca iş yaşamında uzun vadeli projeler gündeme gelebilir. Kontrolü elden bırakmadan ilerlemeleri öneriliyor.



