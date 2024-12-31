Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yeni yılın bu ilk gününde geleceğinizi şekillendirecek yeni kararlar alma ihtiyacındasınız sevgili oğlaklar. Önünüze sunulan şansı iyi değerlendirin ve düşünmeden hareket etmeyin. Özellikle günün ilk yarısı önemli görüşmeler için uygun. Aile büyüklerinden veya sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.
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