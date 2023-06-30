Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Haziran 2023 - 17:30

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar, bugün biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. Kendinizi dinlemeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Yorgunluklarınız sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendinizi önemsemeye başladığınızda her şey düzelecek.