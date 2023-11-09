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Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Kasım Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Kasım 2023 - 17:19

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:

Sevgili oğlaklar; uyumlu olmanın ve takım ruhunun önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizle tartışmayın, ilişkiler geri dönüşü olmayan şekilde kopabilir. Haklı olmaya çalışmayın. Kendinizden eminseniz, bunu kanıtlama ihtiyacı duymayın, haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.



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