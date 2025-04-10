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Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Nisan 2025 - 16:30

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Bir süredir yaşadığınız problemlere sosyal çevreniz tarafından çözüm gelebilir. İşler çok istediğiniz gibi gitmese bugün biraz daha tatminkar olacaksınız. Aceleci davranmayın. Arkadaşlarınızla vakit geçirin, çevrenizin desteğini kabul edin. 


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