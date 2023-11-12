Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Kasım Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu:
Bir süredir yaşadığınız problemlere yakın çevreniz tarafından çözüm gelebilir sevgili oğlaklar. İşler çok istediğiniz gibi gitmese bile bugün biraz daha tatminkar olacaksınız. Elinizdekilerle mutlu olmayı öğrendiğinizde daha fazlasını elde edebileceksiniz.
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