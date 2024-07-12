Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Temmuz Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İkili ilişkilerde ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. İlişkileri fazla zorlamayın. Soğukkanlı ve emrivaki tavırlar bugün ilişkilerinize zarar verebilir. Değer verdiğiniz insanlardan kopmak istemiyorsanız daha ılımlı olmalı, empati yeteneğinizi geliştirmelisiniz.
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