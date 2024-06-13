Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Haziran 2024 - 19:54

Güncelleme: 13 Haziran 2024 - 19:54

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.