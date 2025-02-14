Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Şubat 2025 - 16:05

Güncelleme: 14 Şubat 2025 - 16:05

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. İlişkileri zorlamayın. Hırslı davranmanız bugün ilişkilerinize zarar verebilir. Sakin kalmaya çalışın.