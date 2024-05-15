Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. İş yükünüz fazla olsa da tam olarak istediğiniz şey bu. Dikkat gerektiren ve birikmiş işleri bugün halledebilirsiniz. Hedefe odaklandığınız bir gün. Para girişiniz olabilir.
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