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Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2023 Salı, 00:00
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu
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Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu: 

Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz. İlişkilerinizi gözden geçiriyor, daha doğru adımlar atmak istiyorsunuz. Her ne kadar planlı hareket etseniz de aksaklıklar çıkıyor, çok fazla dert etmeyin. Her şeyin bir zamanı var. Aile büyüklerinizden destek görebilirsiniz. Çok yoruluyorsunuz. Kendinize zaman ayırın.



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