Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İç dünyanıza çekilip sorumluluklarınızla ilgili yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili oğlaklar. Nerede yanlış yaptığınızı anlamalısınız ki sonraki adımlarınız daha güçlü olsun. Direnmeyin, inatlaşmayın. İç sesinize kulak verin.
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