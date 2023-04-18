Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Nisan Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bir mücadele içindesiniz sevgili oğlaklar. Çevrenize kabullendirmek istediğiniz fikirleriniz için bugün yeteri kadar özgüveniniz var. Üslubunuza dikkat edin. Net ifadeler kullanın. Kaybetmekten korkmayın. Bu şekilde daha çok saygı göreceksiniz.
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