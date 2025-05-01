Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.
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