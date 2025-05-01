Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2025 - 15:50

Güncelleme: 01 Mayıs 2025 - 15:50

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.