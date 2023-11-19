Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Kasım Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün düzeninizin değişmek zorunda kalacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Değişimlere uyum sağlamaktan başka çareniz yok. Hayatla inatlaşmayı bırakmalısınız. Bazı değişimler kaçınılmazdır ve sizin için hayırlı olandır. Kabullenmeniz gerekiyor.
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