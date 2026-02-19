Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

19.02.2026 15:45:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Ev ve aile alanında hareketlilik olabilir. İçinizdeki çocuk ev içinde daha fazla söz sahibi olmak isteyebilir. Geçmişe dair bir konu ani bir tepki yaratabilir. Yumuşak ama net bir iletişim kurmak huzuru korur.