Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, kendinizi bu kadar iyi tanımanız ve ne istediğinizi bu kadar iyi bilmeniz bazı insanları rahatsız ediyor. Bu tavrınız sizi başarılı kılıyor. Hedeflerinizden ne olursa olsun taviz vermeyin. Sizi eleştirenlerin bile bir süre sonra size hak verdiğini deneyimleyeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'deki 'paylaşılmayan' o anket sızdı
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- 'Defterleri karıştırdıkça...'
- Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını anlattı
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Batışın ayak sesleri