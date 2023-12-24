Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, sorumluluklarınızı tam olarak kafanızda netleştirmeli, kendinize bir plan yapmalısınız. Planlı hareket ederseniz zaman sıkıntısını çözmüş olacaksınız. Taşınmalar, yer değişiklikleri gündemde olabilir. Soğukkanlılığınızla sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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