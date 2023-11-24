Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İşler bugün yolunda ilerliyor sevgili oğlaklar. Kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz bir gün.. İlişkiler alanında yeni ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. İş kurmak, yeni girişimler, önemli kişilerle görüşmek için uygun bir gün. Sorumluluklarınız artabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alagöz'ün istismar dosyası: Çocuğun rızası varmış!
- Üç dakika arayla iki deprem
- İYİ Parti'de toplu istifa kararı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Çinli temsilci uyardı, İsrailli şaşırdı
- Dilan Polat cezaevinden aradı
- 'Oyu aşanla yola devam edeceğiz'
- Murat Ağırel: Canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum