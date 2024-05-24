Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mayıs 2024 - 16:44

Güncelleme: 24 Mayıs 2024 - 16:44

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar bugün biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. Kendinizi dinlemeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Yorgunluklarınız sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendinizi önemsemeye başladığınızda her şey düzelecek.