Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, bugün sosyal çevrenle bir araya gelip küçük kutlamalar yapabileceğin bir gün. Hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp hayatındaki güzellikleri görmelisin. Karamsar ruh halinden sıyrılabilirsen sorunlarının çok da büyük olmadığını göreceksin.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP yöneticisinden 'İmamoğlu' istifası!
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Camilerimizi affedersiniz meyhaneye çevirdiler'
- ‘Ben haram yemem’ diyen Gökçek'e ünlü oyuncudan yanıt
- Ankara'da müdahale başladı: Gözaltılar var
- Arşiv açıldı, bu suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı!
- Özel'den CNN'e flaş açıklamalar
- 'Ben sana ne lakap takayım?'