Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İlişkileriniz bu aralar biraz inişli çıkışlı.. İç dışı bir olamayan insanlar güveninizi sarsıyor. İnsanlardan biraz uzaklaşmanız ve kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Hem kariyer hayatınız hem de ailenizle alakalı konularda yeni kararlar almanız şart. Sorumluluklarınızı azaltın.
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