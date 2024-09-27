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Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Eylül 2024 - 16:36

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, bugün iş ve kariyer yaşantınızla ilgili olayları çok fazla anlamlandıramadığınız, önünüzü görmekte zorlandığınız bir gün olabilir. Radikal kararlar almak için hiç uygun bir gün değil, eğer ki karar almak zorundaysanız mantıklı olanı seçin..


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