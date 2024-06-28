Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Haziran 2024 - 16:19

Güncelleme: 28 Haziran 2024 - 16:19

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Kariyer hedefinize odaklandığınız bu günlerde ilişkilerinizin kopmasını istemiyorsanız özellikle sinirlerinize hakim olmaya veya agresif insanlarla tartışmamaya özen gösterin. Dış etkinlere kulaklarınızı kapatın. Sadece hedefinize odaklanmanız bu günlerde çok önemli..