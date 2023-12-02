Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Aralık 2023 - 18:19

Güncelleme: 02 Aralık 2023 - 18:19

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.



