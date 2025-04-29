Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sabah saatleri çalışma hayatınızda bazı belirsizlikler canınızı sıkabilir. Günün ilerleyen saatleri ilişkiler açısından gergin görünüyor. Sorumluluklarınızdan kaçmamalısınız. İnsanlara değerli hissettirdiğinizde beklediğiniz anlayışı görebileceksiniz.
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