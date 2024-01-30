Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Ocak 2024 - 16:11

Güncelleme: 30 Ocak 2024 - 16:11

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, siz en iyisini bildiğinizi düşünürken, uyumlu olmanın daha önemli olduğunu kavrayacağınız bir gün olabilir. Üstlerinizle tartışmayın, ilişkiler geri dönüşü olmayan şekilde kopabilir. Haklı olmayı değil mutlu olmayı seçin. Kendinizi kanıtlama çabasına fazla girmeyin.