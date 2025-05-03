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Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Mayıs 2025 - 16:11

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.


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