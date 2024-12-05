Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Ekonomik anlamda yakın çevrenizin desteğini alabileceğiniz bir gün olabilir. Olaylar istediğiniz yönde gelişmese de buradaki hayrı görebilmeniz uzun sürmeyecek. Krizleri yönetmek sizin işiniz. Soğukkanlı olun.
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