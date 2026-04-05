Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Günlük Yaşam:

Haftaya biraz daha içe dönük, dinlenme ihtiyacı hissederek başlayabilirsiniz. Ay'ın Yay burcuna geçişi sizin 12. evinizde gerçekleşiyor; bu da ruhsal çalışmalar, meditasyon veya yalnız vakit geçirmek için mükemmel bir zaman olduğunu gösteriyor. Bilinçaltınızda biriken yükleri serbest bırakmak ve kendinizi şifalandırmak için bugün sessizliğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Rüyalarınız bugün size önemli mesajlar getirebilir.

Kariyer:

İş hayatınızda çok göz önünde olmak istemeyebilirsiniz. Arka planda hazırlık yapmak, strateji belirlemek ve rakiplerinizin hamlelerini gözlemlemek için ideal bir gün. Tamamlanması gereken projelerinizi tek başınıza sessizce bitirebilirsiniz. Hayır kurumları veya sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili işleriniz varsa bugün bu konularda önemli adımlar atabilirsiniz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde partnerinize karşı her zamankinden daha fedakar ve anlayışlı olabilirsiniz. Onun sorunlarını dinlemek ve destek olmak size de iyi gelecektir. Ancak kendi sınırlarınızı da korumayı unutmayın. Eğer ilişkinizde çözülememiş gizli konular varsa, bugün bu meseleleri kendi içinizde halledip partnerinize daha temiz bir enerjiyle yaklaşabilirsiniz. Yalnız Oğlaklar için platonik bir etkileşim söz konusu olabilir.