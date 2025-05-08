Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2025 - 15:57

Güncelleme: 08 Mayıs 2025 - 15:57

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Otorite figürleriyle yaşadığınız hayat sınavınız bu aralar tamamen çığırından çıkmış olabilir. Emir altında çalışamıyorsunuz, istediğiniz pozisyonda da değilsiniz. Şu an için şansınızı fazla zorlamamanız gerekiyor. İşlerin istediğiniz şekilde ilerlemesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var.