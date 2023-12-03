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Onlarla sırlarınızı paylaşmayın. Dedikodu seven 4 burç! Asla sır verilmez

Bazı burçlar insanı gerçekten çileden çıkarıyorlar. Sırlarınızı paylaşmanız durumunda sizi rezil edebilirler! İşte en dedikoducu 4 burç insanı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:55
Onlarla sırlarınızı paylaşmayın. Dedikodu seven 4 burç! Asla sır verilmez
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BAŞAK BURCU

 

Meraklı ve titiz Başak'ların gıybet alışkanlığı olduğunu söyleyelim! Hem de bunu tatlı tatlı, sakin ve sevimli bir şekilde yapar. Kendilerine gelince çok ketumdur ama konu diğer kişinin sırları olunca kimse onun dedikoducu ağzına engel olamaz. En güncel dedikodular da onlardadır! Başak burcu birine sır verecekseniz dikkatli olun. O sırrı bir çok kişinin ağzından duyabilirsiniz. 

 

İKİZLER BURCU

 

Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı sever İkizler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. Cana yakındır İkizler, diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğini konuşmaktan geri duramaz! İkizler genel olarak duygusal bir burç olsa da sır saklama konusunda usta değillerdir. Ağızlarında deyim yerinde asla bakla ıslanmaz. İkizlere sır verirken de dikkat etmenizde fayda var. 

 

BOĞA BURCU

 

Hırslı Boğa, dedikoduyu hakimiyet kurmayı istediği alanlarda kullanır. Konumlarını korumak, sahip olduklarını kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapar. Kulis çalışmaları da buna dahil! Boğa genel olarak sır saklamayı sevmez. Aslında anlatmanızı da istemez. Anlattığınızda da bu sırrı emin olun saklamayacaklardır .

 

BALIK BURCU

 

Balık, iç dünyasını dışa doğru aktarmak için dedikodu yapar ve konuşurken, düşündüklerini ve hissettiklerini daha iyi deşifre eder. Ayrıca insanlar hakkında kafaları karışırsa, haksızlığa uğrarsa ve incinmiş hissederse dedikodu konusunda dur durak bilmez! Balık burcu çoğu zaman vermiş olduğunuz bir sırrı istemeden de olsa ağzından kaçırabilir. Balık burçlarına karşı da dikkatli olmanızda fayda var. 

 
 

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