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Ortamdaki sahteliği saliseler içinde çözen 3 burç...

Ortamdaki sahteliği saliseler içinde çözen 3 burç...

29.06.2026 19:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ortamdaki sahteliği saliseler içinde çözen 3 burç...

Bazı burçlar kalabalıkların içindeyken bile saniyeler içinde sahte duyguları sezebilir. İşte ortamdaki sahteliği saliseler içinde çözen 3 burç...
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Karşısındaki insan daha tek bir yalan söylemeden ya da iki yüzlü bir davranış sergilemeden önce o samimiyetsizliği anında radarına takan, sezgileriyle insanı huzursuz eden o 3 keskin gözlemci karakter...

1. BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar ayrıntıları yakalama konusunda birer ustadır. İnsanların konuşma tarzındaki ufacık bir tutarsızlığı, göz teması kurma şeklindeki o yapaylığı hemen yakalarlar. Kavga çıkarmazlar ama o insanın niyetini anladıkları an zihnindeki tüm güven kredisini saliseler içinde sıfırlarlar ve o kişiye karşı görünmez bir mesafe örerler.

2. AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Bir insanın gözlerinin içine baktığında arkasındaki asıl niyeti okuma konusunda adeta doğuştan bir tarayıcılığa sahiptirler. Rol yapan, arkadan iş çeviren veya samimiyetsiz davranan bir insanı daha ilk saniyede mimiklerinden, ses tonundan çözerler. O yapmacıklığı yakaladıkları an o kişiye karşı ebediyen temkinli yaklaşırlar ve maskelerini düşürürler.

3. YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeçlerin duygusal antenleri inanılmaz derecede gelişmiştir. Karşı tarafın kelimelerine değil, enerjisine odaklanırlar. Bir insan onlara "Seni çok özledim, çok iyiyim" derken içten içe fesatlık düşünüyorsa, Yengeç o sahte enerjiyi anında hisseder. O zehirli havayı soluduğu an kabuğuna çekilir ve o kişiye karşı sessiz, aşılmaz duvarlar örer.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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