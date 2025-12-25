Partnerini geride tutan 3 burç...

Her ilişki destek üzerine kurulmalıdır. Ancak bazı burçlar, kendi kaygıları ya da kontrol ihtiyacı nedeniyle partnerlerinin gelişimini yavaşlatabilir. İşte ilişkide geri tutma eğilimi gösteren burçlar...
YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)
Yengeç burcu, partnerini kaybetme korkusuyla fazla korumacı olabilir. Bu durum zamanla bağımlılığa dönüşerek partnerinin bireysel alanını daraltır.
BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)
Boğalar alışkanlıklarına bağlıdır. Partnerinin değişmesini ya da yeni adımlar atmasını tehdit olarak algılayabilirler. Bu da gelişimi bilinçsizce engeller.
AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)
Yoğun bağ kuran Akrep, partnerinin başka alanlarda parlamasını kıskanabilir. Kontrol etme isteği, ilişkinin dengesini bozabilir.