Partnerini geride tutan 3 burç...

Her ilişki destek üzerine kurulmalıdır. Ancak bazı burçlar, kendi kaygıları ya da kontrol ihtiyacı nedeniyle partnerlerinin gelişimini yavaşlatabilir. İşte ilişkide geri tutma eğilimi gösteren burçlar...

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu, partnerini kaybetme korkusuyla fazla korumacı olabilir. Bu durum zamanla bağımlılığa dönüşerek partnerinin bireysel alanını daraltır.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğalar alışkanlıklarına bağlıdır. Partnerinin değişmesini ya da yeni adımlar atmasını tehdit olarak algılayabilirler. Bu da gelişimi bilinçsizce engeller.

AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Yoğun bağ kuran Akrep, partnerinin başka alanlarda parlamasını kıskanabilir. Kontrol etme isteği, ilişkinin dengesini bozabilir.