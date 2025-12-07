Partnerinin duygularını test eden 3 burç...

Aşk herkes için güven gerektirir ancak bazı burçlar, güveni zamanla ve test ederek inşa eder. Çeşitli sorular onların ilişki içi davranışlarını belirler. İşte duygusal testleriyle ünlü üç burç...

AKREP (22 EKİM – 20 KASIM)

Akrepler aşkta kolay kolay teslim olmaz. Partnerini çeşitli duygusal sınavlardan geçirir: Mesajlara geç cevap vermek, uzak davranmak ya da kıskandırmak gibi yöntemleri “samimiyeti ölçmek” için kullanırlar.

BAŞAK (22 AĞUSTOS – 21 EYLÜL)

Başak burcu analiz etmeden hiçbir şeye güvenmez. Partnerinin tutarlılığına, sözlerine ve hareketlerine dikkat eder. Küçük detayları sürekli takip eder ve ilişkiyi test eder.

OĞLAK (21 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu ciddidir ve yanlış insana emek vermek istemez. Bazen duygularını saklar, partnerinin davranışlarına göre değerlendirme yapar. Onlara göre aşk bile “kanıt” gerektirir.