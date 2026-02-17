Platonik aşkı en çok yaşayan 5 burç: Bu burçlar duygusal derinliklerini başkalarıyla paylaşamıyor...

Platonik aşk; karşılık beklemeden, çoğu zaman dile getirilmeden yaşanan, hayal gücüyle beslenen yoğun bir duygudur. Astrolojide su ve hava elementi burçları özellikle duygusal derinlikleri ve zihinsel senaryoları nedeniyle bu aşk türüne daha yatkındır. Peki, duygusal derinliklerini başkalarıyla paylaşamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, platonik aşkı en çok yaşayan 5 burç...

BALIK BURCU

Balık burcu hayal gücü en güçlü burçlardan biridir. Hoşlandığı kişiyi gözünde büyütebilir ve onu ideal bir figüre dönüştürebilir. Gerçekten bir ilişki yaşamasa bile, zihninde romantik bir hikâye kurabilir. Duygularını hemen açıklamak yerine hissetmeyi tercih eder. Bu nedenle platonik aşk Balık için oldukça yaygındır. Sevdiği kişiye uzaktan bağlanabilir ve uzun süre bu duyguyu içinde taşıyabilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal ve hassas yapısıyla bilinir. Reddedilme ihtimali onu geri adım atmaya itebilir. Bu yüzden hislerini hemen dile getirmek yerine içinde saklamayı tercih eder. Hoşlandığı kişiye karşı güçlü bir bağ hissedebilir ancak güvenmeden açılmaz. Platonik aşkı derin ve samimidir. Sessizce sever ve çoğu zaman kimseye belli etmez.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu mantığıyla hareket etmeye çalışsa da duygularını yoğun yaşayabilir. Ancak hislerini açıklamadan önce uzun uzun düşünür. Karşılık alamama ihtimali ya da yanlış anlaşılma korkusu onu durdurabilir. Bu nedenle çoğu zaman platonik kalmayı seçer. Dışarıdan mesafeli görünse de iç dünyasında güçlü bir sevgi taşıyabilir.

4. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilir. Bağımsız görünümü nedeniyle hislerini saklama eğilimindedir. Birine ilgi duyduğunda bunu hemen belli etmez. Daha çok zihinsel bir bağ kurar ve karşı tarafı uzaktan gözlemler. Platonik aşkı çoğu zaman içinde yaşar ve duygularını açıklamak için uzun süre bekleyebilir.

5. AKREP BURCU

Akrep burcu yoğun ve derin duygulara sahiptir. Ancak kolay kolay açılmaz ve hislerini gizli tutabilir. Birine ilgi duyduğunda bunu güçlü bir şekilde yaşar fakat kontrolü elinde tutmak ister. Platonik aşkı uzun süre kalbinde taşıyabilir. Sevdiği kişiyi kolay kolay unutmaz ve duyguları derin izler bırakabilir.