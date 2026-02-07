Hayatta ilerlemek çoğu zaman risk almayı gerektirir. Ancak bazı burçlar için garanti olmayan hiçbir adım cazip değildir. Bu burçlar, küçük bir ihtimali bile uzun uzun hesaplar. İşte, risk almaktan kaçınan 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Konfor alanına düşkün Boğa burcu, riskli kararlar karşısında geri adım atar. Maddi ya da duygusal fark etmeksizin, elindekini kaybetme ihtimali onu durdurur.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Her detayı analiz eden Başak burcu, risklerin listesini çıkarırken fırsatları kaçırabilir. Kontrol edemediği durumlar onu fazlasıyla tedirgin eder.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal güvenlik Yengeç burcu için her şeyden önce gelir. Risk almak, onun için duygusal olarak savunmasız kalmak demektir.