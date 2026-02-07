Hakkında tutuklama kararı verilmişti: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı.

HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında 4 Şubat'ta gözaltına alınan Kaya, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'ndeki savunmasında "Suçsuzum. Eskort, tanımadığım bir kadının, hayatımda hiç görmediğim bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş iftiradan dolayı buradayım" dedi.

Hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddeden Ali Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler"."

"İTİBARIM YERLERDE SÜRÜKLENİRKEN ŞİMDİ DE HÜRRİYETİM ELİMDEN ALINIYOR"

Kaya, savunmasının devamında şunları kaydetti:

"Ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım. İtibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçlar çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum.”

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında 4 Şubat Çarşamba günü 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra operasyonda gözaltına alınan Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklama, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

İki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 kişiden 14’ü hakkında tutuklama kararı verildi, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.