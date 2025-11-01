Romantik jestleri en çok seven 3 burç...

Bazı burçlar için aşk sadece sözlerle değil, küçük sürprizlerle anlam kazanır. Onlar romantik jestleri, içten gelen sevgi gösterilerini asla unutmaz. İşte sürprizleriyle aşkı büyüten o üç burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu duygularıyla yaşar. Sevdiği kişinin hazırladığı küçük bir not bile onu mutlu etmeye yeter. Romantik sürprizleri hem yapmayı hem de karşılığında görmeyi sever.

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslan burcu, aşkın sahnesinde olmayı sever. Partnerinden gelen sürprizler onun egosunu değil, kalbini besler. Gösterişli bir kutlama ya da içten bir hediye, Aslan için unutulmaz olur.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık, aşkı büyülü bir masal gibi yaşar. Sevdiği kişinin hazırladığı her jesti duygusal bir derinlikle hisseder. Onun için romantizm, ilişkinin en saf ve güçlü ifadesidir.