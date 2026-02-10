Bazı burçlar değişimi yüksek sesle yaşamaz. Onlar için olgunlaşmak, içsel bir süreçtir ve çoğu zaman dışarıdan fark edilmez. İşte, sessizce olgunlaşan 3 burç...

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Derin deneyimler yaşayan Akrep burcu, yaşadıklarını içine atar. Zamanla sessiz ama güçlü bir dönüşüm geçirir.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Sorumluluklar Oğlak burcunu erken yaşta olgunlaştırır. Duygularını çok göstermese de hayatla ciddi bir bağ kurar.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Hassas yapısı sayesinde yaşananlardan ders çıkarır. Sessizce değişir, farkındalığı artar.