Sevdiğini kolay kolay unutamayan 4 kadın burcu: Bu kadınlar için aşk bitse de izleri kalıyor

Aşk bitse bile izleri kalır derler; bazı kadın burçları için bu söz tam anlamıyla gerçektir. Onlar geçmiş ilişkilerini unutmakta zorlanır, anılarla yaşar ve yeni başlangıçlar için zamana ihtiyaç duyar. Sevdiğinde tüm kalbini ortaya koyan bu burç kadınları, bir aşkı bitirmekten çok onunla yaşamayı öğrenmeye çalışır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç kadını, sevdiği insanı hayatının merkezine yerleştirir ve bağ kurduğu kişiyi unutması neredeyse imkânsızdır. Aşk onun için sadece bir duygu değil, aidiyetle örülmüş bir dünyadır. İlişki bitse de hatıraları saklar, fotoğrafları silmez, eşyaları atmaz. Geçmişiyle barışmak onun zamanını alır; çünkü her ayrılık onda bir yas sürecidir.

BALIK BURCU

Hayalperest ve duygusal Balık kadını, ilişkilerde yaşadığı her anı içselleştirir. Sevdiği insan onun için bir ilham kaynağına dönüşür; ayrıldıktan sonra bile o kişiyi düşünerek şiir yazabilir, müzik dinleyebilir, hayallere dalabilir. Kalbi kolay kapanmaz, yeni birini hayatına almak için önce içindeki boşluğu doldurması gerekir. Balık kadını, geçmişi bir anı değil, hâlâ yaşayan bir hikâye gibi taşır.

BOĞA BURCU

Boğa kadını için güven ve istikrar çok değerlidir, bu yüzden kalbini açtığı kişi onun için kolay kolay silinmez. Alışkanlıklarına bağlı yapısı nedeniyle ayrılık sonrası adapte olmakta zorlanır. Eski ilişkisini düşünmeden bir gün geçiremez; duygularını dışa vurmasa da içinde yaşar. Zamanla iyileşir ama “unutmak” değil, “kabullenmek” onun yoludur.

OĞLAK BURCU

Mantıklı ve mesafeli görünse de Oğlak kadını bir kez âşık olduğunda duygularını derine gömer. Ayrılık yaşadığında dışarıya güçlü görünmeye çalışır ama içten içe çözülmesi zaman alır. Kalbinde biten ilişkiye dair analizler yapar, neyin eksik kaldığını düşünür. Onun için aşk sadece bir duygu değil, başarılması gereken bir süreçtir ve yarım kalan hiçbir şey kolay unutulmaz.