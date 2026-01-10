Sevdiğini olduğu gibi kabul eden 3 burç...

İlişkilerde en çok zorlanan konulardan biri “değiştirme” isteğidir. Ancak bazı burçlar, partnerini olduğu hâliyle kabul etmeyi başarır. Onlar için aşk, karşısındakini dönüştürmek değil, olduğu kişiyi sevmektir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğa burcu bağlandığında kolay kolay vazgeçmez. Sevdiği kişinin alışkanlıklarını, karakterini ve hatta kusurlarını kabullenir. Değiştirmek yerine uyum sağlamayı tercih eder.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu için duygusal bağ her şeyden önce gelir. Sevdiği insanın hassas yönlerini korur, yargılamaz. Olduğu gibi kabul etmek onun sevgi dilinin temelidir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu romantik ve empatik yapısıyla partnerini olduğu hâliyle sevmeye yatkındır. Hataları büyütmez, anlayışla yaklaşır ve sevgiyi koşulsuz yaşamaya çalışır.