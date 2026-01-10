Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.01.2026 00:19:00
Güncellenme:
Sevdiğini olduğu gibi kabul eden 3 burç...

Bazı burçlar için aşk, değiştirmek değil kabul etmektir. Sevdiği insanı kusurlarıyla birlikte seven bu burçlar, ilişkide gerçek bir güven alanı yaratır.

İlişkilerde en çok zorlanan konulardan biri “değiştirme” isteğidir. Ancak bazı burçlar, partnerini olduğu hâliyle kabul etmeyi başarır. Onlar için aşk, karşısındakini dönüştürmek değil, olduğu kişiyi sevmektir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğa burcu bağlandığında kolay kolay vazgeçmez. Sevdiği kişinin alışkanlıklarını, karakterini ve hatta kusurlarını kabullenir. Değiştirmek yerine uyum sağlamayı tercih eder.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu için duygusal bağ her şeyden önce gelir. Sevdiği insanın hassas yönlerini korur, yargılamaz. Olduğu gibi kabul etmek onun sevgi dilinin temelidir.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu romantik ve empatik yapısıyla partnerini olduğu hâliyle sevmeye yatkındır. Hataları büyütmez, anlayışla yaklaşır ve sevgiyi koşulsuz yaşamaya çalışır.

