Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Sevgilisi yanında olmadan nefes alamayan 3 burç: Hayatındaki insana bağımlı olan burçlar...
Bazı burçlar hayatında olan insanla geçirdiği zamanı çok önemser ve onlara karşı derin bir bağlılık gösterir. İşte sevgilisi yanında olmadan nefes alamayan 3 burç...
Aşk, çoğu insan için derin bir bağlılık ve güvenlik duygusu getirir. Ancak bazı burçlar, duygularını aşırı yoğun yaşayarak partnerlerine adeta bağımlı hale gelebilir. Sevgisini aşırı yoğun bir şekilde gösteren 3 burç...
1. AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)
Tutkularıyla bilinen Akrep burcu, aşk hayatlarında yoğun bir bağlılık sergiler. Partnerini derinden seven Akreplerin davranışları zamanla aşırı sahiplenici bir tutuma dönüşebilir. Akrep burçları, partnerlerinin her adımını bilmek ve ilişkide tam kontrol sahibi olmak isteyebilir.
2. BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)
Balık burcu sevgi dolu, romantik ve şefkatlidir. Aşırı duygusal bağlarını, partnerlerine göstermekten çekinmez. Ancak partnerlerine duydukları aşırı bağlılık, zamanla onları kontrolcü bir hale getirebilir.
3. YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Yengeç burcu, sevdiklerini kaybetme korkusuyla onlara sıkı sıkıya sarılır. İlişkilerde duygusal güvenlik arayışları, aşırı korumacı ve bağlı bir tutum sergilemelerine neden olur. Yengeçler partnerlerini kaybetmemek adına büyük fedakarlıklar yapabilir.
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