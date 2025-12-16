Sevgilisini severek ayrılmak zorunda olan 4 burç: Bu burçların sonu hüzünlü oldu

Astrolojide ayrılıklar her zaman duygunun bittiği anlamına gelmez; bazen sevgi varlığını korurken ilişki sürdürülemez hale gelir. Satürn’ün sınavları ve Venüs’ün hassas açıları, bazı burçlar için kalp ile akıl arasında zor bir denge kurmayı gerektiriyor. Bu süreçte dört burç, severek ama mecburen ayrılma temasını güçlü biçimde yaşıyor.

YENGEÇ

Yengeç burcu için bu ayrılık, duygusal anlamda son derece yıpratıcı bir süreç oluşturuyor. Sevgi ve bağlılık devam etse de aile, gelecek planları ya da güven duygusundaki kırılmalar ayrılığı kaçınılmaz kılıyor. Yengeç, ilişkiyi korumak için uzun süre dirense de sonunda kendini geri çekmeyi tercih edebilir. Bu veda, iz bırakan ama öğretici bir deneyim olarak hafızada kalıyor.

BAŞAK

Başak burçları için ayrılık kararı genellikle duygudan değil, gerçeklerden besleniyor. Partnerle bağ kopmasa bile uyumsuzluklar ve sürdürülebilirlik sorunları ağır basıyor. Bu süreçte sevgi geri plana itilirken mantık öne çıkıyor. Başak, acı çekse de doğru olanı yaptığına kendini ikna etmeye çalışıyor.

TERAZİ

Terazi burcu için en zor ayrılıklar, karşılıklı sevgi varken yaşananlar oluyor. Dengeyi koruma çabası uzun süre devam etse de karşılanmayan beklentiler süreci tıkıyor. Terazi, huzurun kalmadığı bir ilişkide kalmayı doğru bulmuyor. Ayrılık, karşılıklı saygıyı koruma amacıyla gerçekleşiyor.

OĞLAK

Oğlak burcu için bu ayrılık, geleceğe dair planların uyuşmamasıyla şekilleniyor. Sevgiye rağmen kariyer, sorumluluklar ya da yaşam hedefleri ağır basabiliyor. Oğlak, duygularını bastırarak mantıklı olanı seçiyor. Bu veda dışarıdan soğukkanlı görünse de iç dünyada derin bir etki bırakıyor.