Sevgilisinin aşağılamalarına sürekli boyun eğen 4 erkek burcu: Bu burçlar ilişkilerinde hiç beğenilmiyor

Her burcun ilişkilerde farklı bir yönü baskındır: kimisi gururuyla, kimisi sabrıyla, kimisi de duygusallığıyla öne çıkar. Ancak bazı erkek burçları vardır ki, sevdikleri kişi söz konusu olduğunda tüm kırgınlıklarını sineye çeker. Kırıldıklarını belli etmeden sevgililerinin her sözünü tolere ederler. Bu durum çoğu zaman “aşk”tan kaynaklansa da, sonunda onları yıpratan bir duygusal teslimiyete dönüşür. İşte o burçlar...

BALIK BURCU

Balık erkekleri duygusal derinlikleriyle tanınır. Sevdikleri kişiyi idealize eder, hatalarını görmezden gelir. Bu nedenle sevgilisinden gelen kırıcı davranışları bile “sevgiyle düzelir” diye düşünür. Gururlarını değil, kalplerini dinledikleri için çoğu zaman incinmelerine rağmen ses çıkarmazlar. Ancak bu fedakârlık, uzun vadede onların içsel dengesini bozar.

TERAZİ BURCU

Terazi erkekleri, huzur ve dengeyi her şeyin üzerinde tutar. Kavgadan, tartışmadan nefret ederler. Sevgilileri tarafından kırıldıklarında bile sessiz kalmayı tercih ederler çünkü en çok ilişkilerinin bitmesinden korkarlar. Bu yüzden çoğu zaman duygusal olarak baskılanır, aşağılayıcı davranışlara karşı kendilerini savunmazlar.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu erkekleri aşkta tamamen bağlı ve korumacıdır. Sevdikleri kişiyi kaybetmemek için çoğu zaman kendi hislerini bastırır. Sevgilisinin sert sözleri ya da küçümseyici tavırları karşısında bile “onu anlamaya” çalışır. Yengeç erkeği, kırıldığını belli etmemeye çalışırken duygusal olarak içten içe yıpranır.

BAŞAK BURCU

Başak erkekleri detaycı ve mükemmeliyetçidir. Sevgilisinin eleştirilerini kişisel gelişim olarak görme eğilimindedir. Ancak zamanla bu durum, sevgilinin küçümseyici tavırlarına alışmasına yol açabilir. Gurur yapmak yerine “haklı olabilir” diye düşünür. Bu da onları duygusal anlamda kırılgan hale getirir.